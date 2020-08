États-Unis Fraîchement séparée, Ashley Benson se serait déjà fiancée

Ashley Benson a vite oublié Cara Delevingne, qui a été sa compagne pendant deux ans, avec le rappeur G-Eazy.

L’actrice de «Pretty Little Liars» ne perd pas de temps en amour. Quatre mois après la fin de sa relation avec Cara Delevingne, Ashley Benson se serait engagée pour la vie avec son nouvel amoureux. C’est du moins ce que laisse imaginer une photo des deux stars, prise cette semaine à Los Angeles, publiée par Page Six .

On y aperçoit le rappeur G-Eazy et l’Américaine de 31 ans côte à côte à la sortie d’un supermarché. Même si elle tient sa main à moitié dans la poche, il est impossible de ne pas remarquer l’énorme diamant qu’Ashley porte à l’annulaire gauche. On rappellera que les tourtereaux n’ont toujours pas officialisé leur relation. Depuis mai 2020, ils ont pourtant été aperçus à plusieurs reprises ensemble et G-Eazy aurait écrit le titre «All The Things You’re Searching For», paru en juin 2020, pour sa moitié.