Des travaux titanesques doivent être faits sur le fort Boyard

À noter toutefois que la date du début des travaux n’est pas encore connue. «Le bureau d’études est encore en train de tout mettre en place. Le Conseil départemental aimerait démarrer le plus rapidement possible pour pouvoir éviter qu’il y ait encore de l’inflation et que cela coûte de plus en plus cher. Ils ont fait une première visite et on discute du planning de mise en place. On aimerait qu’ils démarrent dès l’année prochaine, mais ça dépend du Conseil départemental», a-t-il détaillé. Ces travaux, annoncés comme «titanesques», devraient durer au moins deux ou trois ans. Ils ne devraient pas perturber le tournage du jeu. «On a la chance d’avoir des interlocuteurs conscients de nos contraintes qui sont de tourner à peu près toujours aux mêmes périodes chaque année, donc ils vont adapter les travaux en fonction de ces critères», a conclu le producteur.