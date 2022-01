Rémi Gaillard boycotté par France 2?

France : France 2 refuse qu’on cite le nom de Rémi Gaillard à l’antenne

Un invité de «Ça commence aujourd’hui» a indiqué sur Twitter que la chaîne lui avait demandé de ne pas nommer l’humoriste, qui l’avait aidé, dans l’émission.

Évidemment, celui dont la devise est «C’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui» a mené sa petite enquête et a mis la main sur un enregistrement de plusieurs conversations téléphoniques entre Pierrot et la rédactrice en chef de «Ça commence aujourd’hui». On y entend cette dernière demander à l’ex-SDF de supprimer sa publication sur Twitter. Dans un second appel, la même personne hausse le ton. «La seule chose que vous allez gagner, c’est qu’on va devoir supprimer les vidéos (ndlr: du passage de Pierrot dans l’émission), lui dit-elle, agacée par la polémique déclenchée.