France: 30'000 manifestants attendus contre les violences policières

Environ 30'000 personnes sont attendues samedi dans plusieurs villes pour manifester contre «le racisme systémique» et «les violences policières», une mobilisation portée depuis plus d’un mois par la gauche radicale et d’autres organisations et encadrée par un important dispositif de sécurité.

«La police assassine»

De Nahel à Hedi

30'000 policiers mobilisés

«Accoler les termes de «violences policières» et de racisme, ça jette le discrédit sur toute une profession», a désapprouvé la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé samedi sur FranceInfo.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a adressé vendredi une lettre de soutien aux policiers et gendarmes et envoyé un télégramme aux préfets, dont l’AFP a eu copie, les appelant à «faire preuve d’une vigilance particulière concernant ces rassemblements», de prendre un arrêté d’interdiction si nécessaire et de signaler les messages «porteurs de slogans insultants et outrageants à l’endroit des institutions de la République, de la police et de la gendarmerie susceptibles de tomber sous le coup de la loi».