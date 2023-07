À l’Unesco, le drapeau américain hissé à nouveau devant Jill Biden 

«Nous sommes si fiers»

Après cinq ans sans présence américaine au sein de l’organisation onusienne pour l’éducation, la science et la culture, Washington a mis les petits plats dans les grands pour incarner son retour. Jill Biden était présente en personne pour la levée du drapeau américain au siège parisien de l’Unesco, entre ceux du Portugal et du Qatar.

«Lorsque nous prenons place au sein de cette coalition, nous pouvons nous battre pour nos valeurs telles que la démocratie, l’égalité et les droits de l’homme», a expliqué la première dame lors d’un discours. «Le président Biden comprend que si nous voulons contribuer à créer un monde meilleur, les États-Unis ne peuvent pas le faire seuls, mais nous devons aider à montrer la voie. C’est pourquoi nous sommes si fiers de rejoindre l’Unesco», s’est-elle félicitée.

«Nous sommes honorés de remettre aujourd’hui la bannière étoilée à sa place», s’est de son côté réjouie la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, heureuse de «célébrer» «un moment rare, un moment heureux dans la vie des nations». «En ces temps de division, de déchirement (...), nous réaffirmons notre union», a-t-elle loué. «En ce monde désuni où les appétits de puissance ont pu parfois conduire à remettre en cause le multilatéralisme, le retour des États-Unis a une signification qui dépasse l’Unesco.»

Hommage aux soldats et Mont-Saint-Michel

Arrivée lundi en milieu de matinée en France, Jill Biden est entrée mardi dans le cœur de sa visite officielle en France, la première depuis que son mari Joe a pris la tête de la Maison-Blanche. En fin de matinée, accompagnée de leur fille Ashley, elle a été reçue à l’Elysée par la première dame française Brigitte Macron. Les deux femmes, qui se connaissent, se sont fait une bise chaleureuse sur le perron du palais. Ashley Biden et Brigitte Macron étaient également présentes à la cérémonie à l’Unesco, tout comme les ministres français de l’Education et de la Culture, Gabriel Attal et Rima Abdul-Malak, mais aussi Judith Pisar, la mère du secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken, par ailleurs figure américaine de la culture.