Abayas, pénurie de profs: rentrée tendue en France

«Juste une polémique»

Si les chefs d’établissements ont salué l’interdiction, de nombreux enseignants jugent que la question de l’abaya ne devait pas cacher les problématiques réelles du terrain. La rentrée se déroule, en effet, à nouveau sous tension en raison d’une crise du recrutement des enseignants. Cette année, plus de 3100 postes n’ont pas été pourvus. «L’abaya, c’est juste une polémique», estime Fati Eski, une mère d’élève portant le voile, devant le collège Martha Desrumaux à Lille. «Je pense qu’il y a des problèmes plus importants, comme le manque de profs et le harcèlement scolaire».

«On est à moitié rassurés»

Mais les parents sont plus sceptiques. «On est à moitié rassurés. On attend les preuves», affirme un couple venu accompagner son fils pour sa rentrée dans la banlieue de Lille. Pour le Snes-FSU, premier syndicat du second degré (collèges, lycées), c’est clair, «il n’y aura pas un professeur devant chaque classe à la rentrée». Ce syndicat, qui a lancé un appel à témoignages d’enseignants sous le hashtag #LaRentréeEnVrai, juge les premiers retours «édifiants», et l’effort face à la pénurie d’enseignants est «notoirement insuffisant».