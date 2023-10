Accusé de viol, Gérard Depardieu dénonce un lynchage médiatique

«Ni violeur ni prédateur»: mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viols et d’agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, l’acteur Gérard Depardieu a battu en brèche, dimanche, les accusations le visant, dénonçant un «lynchage» orchestré par le «tribunal médiatique».

«Je ne peux plus consentir à ce que j’entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m’en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m’atteint. Pire encore, m’éteint», écrit l’acteur de 74 ans dans une lettre ouverte publiée dans la section opinion du journal «Le Figaro».