Adriana Karembeu est en couple avec Stomy Bugsy

Rappelons qu’Adriana Karembeu et Aram Ohanian avaient décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur relation longue de douze années, dont huit de mariage et la naissance d’une petite fille en août 2018. Il s’agissait du deuxième divorce pour la reine de beauté. L’animatrice télé avait en effet déjà été mariée à l’ancien footballeur français Christian Karembeu entre 1998 et 2011.