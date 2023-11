Après la Toussaint, les écoles juives rouvrent sous haute surveillance en France

«On est tendus, on accompagne beaucoup plus nos enfants à l’école, on les laisse moins se débrouiller comme avant», affirme Yaël, 35 ans, dont deux enfants sont scolarisés à l’école Aquiba de Strasbourg. «On rentre dans un autre état d’esprit. Les enfants on ne leur en parle pas trop pour qu’ils ne soient pas trop touchés, mais nous, on essaie de faire très attention. Et quand je dépose les enfants à l’école, j’ai une boule dans la gorge», raconte Liora, 30 ans, qui vient chercher ses deux enfants à la pause de midi, à l’école gardée par deux CRS.