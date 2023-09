Benjamin Castaldi devrait toucher une retraite confortable

S’il a connu des hauts et des bas concernant sa situation financière, Benjamin Castaldi ne devrait pas se faire de souci pour ses vieux jours. Invité dans l’émission «Chez Jordan», diffusée jeudi 28 septembre 2023 sur C8, l’animateur français de 53 ans a dit qu’il toucherait une retraite «très correcte», soit entre «5000 et 10’000 euros».

L’ex-chroniqueur de «TPMP», qui a connu ses heures de gloire en tant qu’animateur au début des années 2000, est revenu sur sa carrière qui lui a permis de gagner beaucoup d’argent. «J’ai été 10 ans en CDI, à TF1 et M6, même un peu plus. Je cotisais 7 fois le plafond maximum, a expliqué l’ancien présentateur de «Secret Story». Je gagnais tellement de sous en tant que salarié qu’en fait, je ne payais même plus de charges!»