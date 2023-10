Mis en examen, Booba affirme qu'il a ouvert le débat

Lundi 2 octobre 2023, peu après sa mise en examen pour cyberharcèlement, Booba apparaissait détendu dans un canapé. Deux jours plus tard, le ton est tout autre. Le Français de 46 ans, visé par une plainte de sa meilleure ennemie Magali Berdah, a posté un communiqué sur X. Il y réaffirme ses intentions de dénoncer les «influvoleurs», dont s’occupe Berdah, surnommée «la papesse des influenceurs». «Face à ses constantes manipulations médiatiques, ses mensonges et ses larmes de crocodile, je me dois d’éclairer un peu la situation», a d’abord écrit Booba, qu’on verra sur scène à Genève, en janvier 2024.

Il a ensuite poursuivi en réaffirmant que «toute son action était motivée par le seul but de dénoncer les influenceurs, l’injustice, la lâcheté, la culture du vide et de l’arnaque»: «J’ai ouvert un débat public et j’ai engagé des actions judiciaires. À aucun moment, je n’ai cherché à harceler ou menacer quiconque. J’ai pu m’expliquer devant le juge d’instruction. Les prétendues menaces de mort ont été écartées. Prétendre le contraire relève de la manipulation.» Il a aussi rappelé que Magali Berdah, qu’il ne cite jamais nommément dans son texte, cachait «des casseroles et de multiples condamnations»: «Elle a escroqué un vieil homme de 96 ans, elle est en interdiction de gérer (ndlr: une entreprise) depuis 2020 et jusqu’en 2025, elle doit un demi-million d’euros au fisc (ndlr: 482’000 fr.), deux millions (ndlr: 1,9 million de francs) à deux influenceurs, elle sort de garde à vue pour être jugée en décembre 2023, pour banqueroute de sa société de courtage en assurances. On comprend qu’elle soit anxieuse, car elle est en train de se faire rattraper par la patrouille».

Booba a conclu qu’il «assumait ses actes» et qu’il avait confiance en la justice. «La mise en examen n’est qu’une étape du début de l’instruction. J’ai l’intention de me défendre et de me battre sur tous les aspects de la procédure», a-t-il dit.