Bruno Guillon et sa famille séquestrés à leur domicile

Bruno Guillon travaille à la télévision et à la radio.

Bruno Guillon et sa famille sont sous le choc. L’animateur de France 2 et de RTL, invité régulier de «Vendredi tout est permis» sur TF1, a été victime d’un home-jacking dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023, rapportent «Valeurs actuelles» et «Le Parisien».