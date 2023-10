Cambriolage de Bruno Guillon: deux suspects ont été arrêtés

L’enquête sur le cambriolage et la séquestration dont ont été victime Bruno Guillon et sa famille dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023 avance. Selon des informations du «Journal du Dimanche», confirmées par BFMTV, deux suspects ont été arrêtés mardi 10 octobre 2023.

Ces deux personnes sont des adolescents de 16 ans déjà connus de la justice pour des vols avec effraction, de la violence et des extorsions, précise le site de la chaîne d’info. L’interpellation des suspects a été confirmée par la procureure de la République de Versailles. «Deux mineurs ont été interpellés mardi soir dans le cadre de l'enquête ouverte pour vol à main armée en bande organisée et séquestration», a-t-elle indiqué.

Quatre personnes s’étaient introduites au domicile de l’animateur de radio et de télévision aux environs de 3h du matin le 27 septembre 2023. Les cambrioleurs avaient menacé les occupants du logement avec un marteau et une arme de poing et avaient volé des montres, des bijoux et des sacs de luxe pour une valeur d’environ 10’000 euros (9’500 fr.). Le lendemain de l’agression, Bruno Guillon avait évoqué l’agression en direct sur Fun Radio.