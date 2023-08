Une voiture fauche des piétons en France, un mort et cinq blessés

Une voiture a percuté dimanche matin plusieurs personnes près d’une discothèque dans les Vosges, faisant un mort et cinq blessés, dont un en urgence absolue, a-t-on appris auprès des pompiers. Le drame s’est produit «peu avant 6h» à Charmes, commune à une trentaine de kilomètres au nord d’Épinal. Il y a six victimes: «Un mort, un UA (ndlr: urgence absolue), quatre UR (urgence relative)», a-t-on précisé auprès du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) des Vosges. Les victimes ont «entre 25 et 30 ans», a-t-on ajouté.