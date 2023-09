France : cinq blessés dans une fusillade à Bobigny, en Seine-Saint-Denis

Tireurs en scooter

«Colère et incompréhension»

Dans un communiqué de presse, le maire communiste de la ville a dénoncé «un acte particulièrement choquant» et a fait part de sa «colère et incompréhension». «Je reste mobilisé, aux côtés des victimes et des résidentes et résidents du quartier Jean-Grémillon, pour manifester notre volonté commune de maintenir un esprit de paix et de cohésion face à la violence», a déclaré Abdel Sadi, qui a rencontré les familles des victimes. L’enquête est confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.