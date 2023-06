France: condamnée à 7 ans de prison pour avoir jeté son nouveau-né par la fenêtre

Famille catholique opposée au sexe avant le mariage

Fille aînée d’une assistante maternelle et d’un reprographe originaires de Pondichéry en Inde, attachés à la foi catholique et au fait d’attendre le mariage pour commencer une vie sexuelle, Emma B. n’avait pas parlé à ses parents de son petit ami ni de sa grossesse. Présentés par l’entourage comme ouverts d’esprit et bienveillants, ceux-ci ont assuré à la barre qu’ils l’auraient accompagnée.