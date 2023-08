Faute d'eau, les refuges ferment dans le massif des Ecrins

Le refuge de la Selle , situé à 2673 m d’altitude aux portes du parc national français des Écrins, a dû fermer ses portes pour la saison estivale faute d’approvisionnement en eau, a-t-il annoncé cette semaine. «16 août 2023: suite aux fortes chaleurs et manque de précipitations, nous n’avons plus d’eau au refuge. Le refuge ferme donc pour l’été 2023. Merci à tous ceux qui seront passés! L’été était très bon à vos côtés! À l’année prochaine!» indique le site internet de ce refuge situé en altitude sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère).

«Les incessantes journées de canicule ont eu raison de notre ressource en eau. Nous ne pouvons plus fonctionner et vous accueillir. Le refuge ferme donc malheureusement pour cette saison», précise sa gardienne Noémie Dagan sur la page Facebook du refuge, où sont également postées des photos des glaciers et d’un torrent «à sec» dans les environs.

Troisième fermeture

Il s’agit de la troisième fermeture d’un refuge de montagne dans ce massif très prisé des grimpeurs, randonneurs et skieurs de randonnée après celles de la Pilatte et du Chatelleret, intervenues respectivement l’année dernière et en juillet dernier. Tous deux sont également situés sur la commune de Saint Christophe-en-Oisans et accessibles depuis le hameau de la Bérarde, surnommé «La Mecque de l’alpinisme».