Dany Boon réagit à la polémique sur l’achat de son yacht de luxe

Le comédien a réagi au bad buzz, le lendemain, sur Instagram. Le réalisateur de 57 ans s’est senti obligé de prendre la parole, «au vu de certains commentaires agressifs qui, entre autres, suggèrent même de couler mon voilier». Dans sa publication, sans revenir sur le déroulement de l’achat de son yacht, il a démenti le fait qu’il était désormais en vente et que «les taxes n’étaient pas réglées», comme l’a affirmé le journal satirique. «Je me dois de préciser que mon voilier a été vendu en France en juin 2023 et que la TVA a été payée en France. Chers polémistes, vous pouvez passer à l’artiste suivant. Merci», a écrit le réalisateur de 57 ans, qui a sorti son huitième film, «La vie pour de vrai», il y a quelques mois.