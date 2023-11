France: de vastes zones du Pas-de-Calais inondées après des crues historiques

Des crues historiques de la Liane et de l’Aa ont entraîné l’inondation de vastes zones du Pas-de-Calais (nord de la France), autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, où la situation se stabilise mardi après-midi, tandis qu’un autre fleuve côtier, la Canche, suscite des inquiétudes.

«On a dû se rendre à l’évidence qu’il fallait aller à l’étage donc on a monté les animaux avec un peu de nourriture (…) et ce matin, on nous a dit qu’il fallait évacuer absolument parce que ça allait continuer», poursuit la sinistrée, tout en réconfortant ses chiens.