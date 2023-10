France: Des poissons sur la Lune? «C’est très prometteur»

«Il va manquer des fibres»

«Avec le renouveau de la course vers la Lune, on se demande comment on va faire manger les gens», explique-t-il. «Aujourd’hui, toutes les nations travaillent sur les salades ou les tomates dans l’espace. Mais il va manquer des fibres importantes et des acides aminés d’origine animale pour une alimentation équilibrée.»