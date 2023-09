Disparition de Lina: de nouvelles battues infructueuses en France

De nouvelles battues ont mobilisé jeudi 80 gendarmes à Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin, France) et dans le village voisin de Saulxure, mais n’ont pas permis de découvrir d’indices probants dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Lina , adolescente de 15 ans qui n’a plus donné signe de vie depuis samedi.

Les recherches ont débuté vers 9h30 et se sont achevées peu avant 16 heures dans cette zone boisée et accidentée au pied du massif des Vosges. Les gendarmes se sont déployés en ligne en avançant lentement dans plusieurs champs à la recherche d’éventuels indices. Mais «aucune trace ou indice n’ont été découverts aujourd’hui», a déclaré le commandant Antoine Jouclas, de la compagnie de gendarmerie de Molsheim à l’issue des opérations.

Les environs de Saint-Blaise-la-Roche avaient déjà été ratissés notamment par une première battue lundi, qui avait rassemblé 130 personnes, et par une deuxième battue plus importante mardi, à laquelle avaient participé 380 volontaires, accompagnés d’une équipe cynophile de la sécurité civile et d’un hélicoptère équipé de caméras thermiques. Mercredi, deux étangs situés près de la zone où a disparu la jeune fille, avaient également été sondés, sans succès.