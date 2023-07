Disparition d’Émile en France: le dossier a été confié à des juges d’instruction

Ouverte en flagrance dimanche 9 juillet, au lendemain de la disparition du garçonnet de deux ans et demi, pour recherche des causes de disparition inquiétante, la procédure avait basculé lundi en enquête préliminaire. Deux juges d’instruction du pôle d’Aix-en-Provence ont été saisies du dossier, toujours ouvert pour recherche des causes de disparition inquiétante, précise le procureur, en soulignant que «toutes les pistes restent envisagées, aucune n’étant ni exclue ni privilégiée».