France: Dix-sept hommes seront jugés en lien avec la plateforme «French Bukkake»

L’enquête évoque une cinquantaine de femmes identifiées comme victimes d’une manière ou d’une autre des agissements des personnes mises en cause, et pose l’hypothèse de l’existence d’autres victimes encore. Plus d’une quarantaine de femmes et quatre associations, Les Effrontées, le Mouvement du Nid, Osez le féminisme et la Ligue des droits de l’homme, se sont constituées parties civiles.