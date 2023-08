France: Douze heures de sommet entre Macron et les chefs de partis

Un consensus sur l’Ukraine, une future «conférence sociale» et des débats sur les référendums: le sommet inédit entre Emmanuel Macron et les chefs de partis a laissé des oppositions sceptiques mais s’est terminé, tard dans la nuit, sur la perspective d’un nouveau rendez-vous.

À la fin du sommet, Emmanuel Macron a fait savoir qu’il ferait «parvenir dans les prochains jours une lettre synthétisant les échanges et les titres de travail proposés, que chacun pourra amender, pour poursuivre» les discussions, selon son entourage. «Tout le monde a d’ores et déjà accepté de se revoir sur le même format, dans les mêmes conditions, pour une prochaine session de travail», a-t-on ajouté de même source, sans qu’une date soit déjà fixée. Un séminaire gouvernemental de suivi se tiendra par ailleurs le 6 septembre.

Premier à se présenter devant les médias à l’issue de cette réunion, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a évoqué des débats «francs», mais s’est dit «dans l’incapacité» de préciser sur quoi ils déboucheraient. «Il n’y a pas de conclusion pour l’instant», a-t-il dit. Le dirigeant du parti d’extrême droite a assuré avoir dit à Emmanuel Macron «que la réforme des retraites avait évidemment créé un fossé entre lui et les Français» et qu’un référendum sur l’immigration, qu’il réclame, était la «seule mesure efficace».

«Planète Mars»

Arrivés groupés à quatre en début d’après-midi, les chefs de la Nupes n’étaient plus que trois devant les caméras à la sortie de la réunion, en l’absence du numéro un communiste Fabien Roussel. «On est venus, on a vu et on a été déçus», a dit la cheffe des écologistes Marie Tondelier, tandis que Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, lâchait à ses côtés avoir eu «l’impression de vivre 12 heures sur la planète Mars», face à un interlocuteur qui n’est pas «prêt à entendre» les propositions de la gauche.