Diplomatie – France et Etats-Unis s’inquiètent de l’«activité militaire russe» en Ukraine

Diplomatie : France et États-Unis s’inquiètent de l’«activité militaire russe» en Ukraine

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et son homologue français Jean-Yves Le Drian réagissaient au déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne.

Les chefs de la diplomatie américaine et française, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian, ont évoqué samedi «l’inquiétante activité militaire russe» en Ukraine, après le déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne. Ils se sont basés sur «des informations faisant état d’activités militaires russes inquiétantes en Ukraine et à proximité» et ont rappelé «leur engagement indéfectible envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine», selon un communiqué du département d’État américain.