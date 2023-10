France: Fin de l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar

L’instruction de l'affaire Delphine Jubillar, infirmière disparue fin 2020, dans le Tarn, est terminée et les parties ont un mois pour faire des observations, a-t-on appris lundi, auprès de l'un des avocats du mari, seul suspect. «Ils nous ont notifié vendredi la fin de l'instruction (...) Toutes les parties ont un mois pour faire des observations et des demandes d'actes», a déclaré à l'AFP, Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubillar, mis en examen pour homicide volontaire et écroué depuis juin 2021, à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse. «Ensuite, a ajouté Me Martin, le dossier sera transmis au procureur, qui devra prendre ses réquisitions» en vue d'un renvoi devant la cour d'assises.