Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, est couronnée Miss France 2026

La jeune femme de 23 ans, qui a été élue à Amiens parmi 30 prétendantes au titre, a mis en avant la santé mentale comme priorité.

Miss Tahiti, Hinaupoko Deveze a été courronnée Miss France 2026. AFP

La Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, a été couronnée Miss France 2026 dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une cérémonie organisée au Zénith d’Amiens et retransmise en direct sur TF1. Diplômée en psychologie, la jeune femme de 23 ans a été choisie parmi les 30 prétendantes par un vote combinant jury et public. Elle devance Miss Nouvelle-Calédonie, élue première dauphine, et Miss Normandie, deuxième dauphine. Hinaupoko Devèze succède à la Martiniquaise Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.

La soirée de plus de trois heures, suivie chaque année sur TF1 par des millions de téléspectateurs, était articulée autour de plusieurs tableaux chorégraphiés sur le thème du voyage – avec l’Asie, l’Antiquité, le futur ou le Hollywood des années 30, et présentée à nouveau par Jean-Pierre Foucault, 78 ans.

Les candidates ont défilé en tenue de soirée, en maillot de bain ou en costume. Le traditionnel tableau régional a mobilisé la Garde républicaine. Une séquence était dédiée au discours des 12 demi-finalistes.

«Je suis le fruit d’une histoire d’amour entre la Polynésie et le sud de la France. Et mon enfance a autant été bercée par le chant des cigales que par la mélodie du ukulélé», avait déclaré Hinaupoko Devèze. Interrogée plus tard sur les valeurs les plus importantes selon elle en France, elle a évoqué la «liberté, l’égalité, la fraternité», mais aussi «le respect».

Les candidates issues des comités régionaux ont été départagées à 50/50 par les téléspectateurs de TF1 et le jury, présidé cette année par la comédienne Michèle Bernier, entourée notamment de la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel, du journaliste Bruce Toussaint et de l’influenceuse Sally.

La Martiniquaise Angélique Angarni-Filopon, 35 ans, la plus âgée de l’histoire du concours, a remis sa couronne. Victime de cyberharcèlement en raison de son âge et de son origine, la Miss France 2025 avait un temps envisagé de renoncer à son titre. L’institution avait signalé à la justice «ces commentaires injurieux», qui «n’ont pas leur place dans notre concours, pas plus que dans notre société».

Cette édition introduit un accompagnement inédit: pour la première fois, Miss France sera épaulée par une ancienne lauréate, une mission confiée à Camille Cerf, Miss France 2015.

«Madeleine de Proust»

«Je suis très honorée d’avoir été choisie pour représenter les Français cette année, c’est un honneur pour moi. L’adrénaline n’est pas retombée, je suis encore sur un petit nuage», a déclaré Miss France 2026 à l’issue du concours, lors d’une conférence de presse. Elle a également confié que le sujet de la santé mentale lui tenait à cœur: «C’est une cause dont j’ai envie de parler, car elle nous concerne tous, on doit déstigmatiser, notre fragilité nous caractérise», a-t-elle dit.

Les candidates de cette 96e élection affichaient des profils variés. La doyenne, Miss Guadeloupe, Naomi Torrent, 30 ans, est analyste financière, Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet, est chirurgienne-dentiste, Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet, 23 ans, ingénieure en gestion des risques naturels et technologiques. Les benjamines, Miss Bretagne, Ninon Crolas, élève infirmière, et Miss Roussillon, Déborah Adelin-Chabal, danseuse professionnelle et étudiante en espagnol, avaient 18 ans.

Les critères d’admission ont été élargis ces dernières années: si la taille minimum demeure (1 m 70), l’élection est désormais ouverte à toutes les femmes majeures, sans limite d’âge, y compris mariées ou mères.

Selon Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, certaines expressions jugées datées, comme «pleine de charme» ou «charme à la française», sont désormais proscrites. «On parle «d’élégance, d’assurance, pas de sensualité forcée», a-t-il affirmé dans «Le Parisien».

Malgré les controverses et les critiques récurrentes sur sa représentation des femmes, le programme continue d’attirer un large public: en 2024, l’émission avait réalisé 45% de part d’audience. «Être populaire, ce n’est pas être aimé partout. Il y a des polémiques, mais bad buzz is still buzz», observe la sémiologue et analyste des médias Virginie Spies.

Selon elle, le succès tient autant à la dimension de divertissement qu’à l’ancrage historique du programme, «une madeleine de Proust» inscrite dans «notre patrimoine télévisuel». L’émission alimente les conversations, en famille, entre amis ou sur les réseaux.