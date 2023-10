France: Il s’est évadé pieds nus, en caleçon et chemise d’hôpital

L’homme de 26 ans s’est enfui, dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant 1h du matin, pieds nus et seulement vêtu d’un caleçon et d’une chemise d’hôpital, a indiqué une source policière. Il était toujours recherché dimanche, et le Parquet de Créteil a annoncé avoir ouvert une enquête pour évasion.