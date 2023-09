France: Ils simulent l’arrêt pipi et s’évadent lors d’une sortie en forêt

Deux détenus d’une maison d’arrêt de la banlieue sud de Paris se sont évadés mardi après-midi, lors d’une sortie en forêt, et sont activement recherchés, a-t-on appris mercredi. Les deux hommes, écroués à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d’Europe, participaient à une «sortie course à pied» avec d’autres détenus et des encadrants dans la forêt de Fontainebleau, au sud-est de la capitale.