France : ado indemnisé pour des malformations congénitales imputées au glyphosate

54 interventions chirurgicales

Théo Grataloup, seize ans, est né avec de graves malformations du larynx et de l’œsophage. Après avoir subi 54 interventions chirurgicales, il «parvient à manger par la bouche, à respirer par trachéotomie et à parler par voie œsophagienne», explique sa mère Sabine Grataloup.

Depuis mars 2022, il perçoit 1000 euros par mois du Fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, qui a retenu le lien possible entre son handicap et l’exposition de sa mère pendant sa grossesse. L’indemnité sera revue en mars 2025, au regard de l’évolution de sa santé. «Au niveau mondial, il y a eu des procès gagnés aux Etats-Unis dans des dossiers de cancers , mais pour les malformations, à ma connaissance, on est les premiers» à obtenir une telle reconnaissance officielle, a souligné Sabine Grataloup.

Du glyphosate pour désherber sa carrière

Comme dans un autre dossier accepté en 2022, «il y a une reconnaissance du lien entre la pathologie de l’enfant et l’exposition de la mère à des pesticides, mais la nature du pesticide n’est pas notifiée», a précisé à l’AFP, Christine Dechesne-Ceard, qui pilote le fonds d’indemnisation français créé par une loi de 2020 et géré par la Mutualité sociale agricole. Pour Sabine Grataloup, il n’y a toutefois aucun doute: elle travaillait dans un centre équestre et n’utilisait que rarement des pesticides, et uniquement du glyphosate, pour désherber sa carrière pendant l’été.