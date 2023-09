Les travaux du tunnel du Mont-Blanc reportés de huit jours

Trenitalia suspend ses trains Paris-Lyon à partir de lundi

Dès lundi, la compagnie italienne Trenitalia va suspendre ses trains à grande vitesse circulant entre Paris et Lyon, la coupure de la voie ferrée suite à un éboulement en Savoie l’empêchant d’assurer la maintenance des rames en Italie.

«Notre flotte de trains Frecciarossa circulant en France et entre la France et l’Italie doit régulièrement passer par les ateliers de maintenance près de Milan, pour des raisons de sécurité. La fermeture de la ligne Paris-Milan rend impossible la maintenance technique de cette flotte. Par conséquent, le service entre Paris et Lyon sera suspendu dès le lundi 4 septembre, en attendant le rétablissement du service international», écrit Trenitalia.