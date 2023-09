Koba LaD est accusé d’avoir tabassé son ancien manager

Après avoir déjà fait de la taule pour une baston dans un club – il en était sorti en mars 2023 – Koba LaD va à nouveau avoir affaire à la justice. Cette fois, il est accusé, avec trois autres personnes, d’avoir roué de coups son ancien manager, Deuspi. Ce dernier aurait également été poignardé à la tête, au dos et sur le côté gauche. Il s’en est sorti. L’homme a porté plainte en juillet 2022, plus de deux mois après les faits. Le rappeur de 23 ans, qui avait remplacé Maes au pied levé au Chant du Gros (JU) en septembre 2023, devra répondre de ses actes le 16 octobre 2023 au tribunal.

D’après «Le Parisien», qui révèle aujourd’hui cette affaire, le mobile de cette expédition punitive serait d’ordre financier. Le quotidien rappelle que l’artiste avait chargé son ancien manager sur le plateau de «Clique» sur Canal+ en mai 2023. Deuspi se serait rendu coupable d’une «trahison». «J’ai confondu amitié et business. Depuis le début, il était en train de me baiser. De l’argent a été détourné. Il y a eu plein de bluff, de faux contrats, des contrats signés à ma place. Ça représente une très belle somme», avait dit alors Koba LaD précisant qu’il était désormais «chiffonné» avec son ancien manager. Le préjudice serait de l’ordre de 200’000 euros. Un proche du plaignant a formellement démenti les allégations du rappeur. Ce dernier, avec ses acolytes, après avoir tabassé Deuspi, aurait également fait main basse sur des montres de luxe, deux motos et une Audi RS6 appartenant au plaignant.