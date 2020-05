Coronavirus

France: la culture voit peu à peu le bout du tunnel

Les librairies et musées vont rouvrir le 11 mai. Les théâtres vont pouvoir commencer de répéter. Mais cinés et salles de concert restent fermés.

Le président français a annoncé mercredi de premières mesures de soutien au secteur culturel, laminé par la crise du Covid-19 et exclu en grande partie du déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai, soulignant qu'il «faut que les lieux de création revivent» en s'adaptant.

En conclusion d'une visioconférence avec une douzaine de représentants du monde artistique (cinéastes, écrivains, musiciens, etc.), Emmanuel Macron assure que «le 11 mai beaucoup de choses pourront reprendre», mais en s'adaptant au nouveau coronavirus, entre «bon sens et innovation».

«On doit pouvoir rouvrir les librairies, les musées sans qu'il y ait trop de brassages, les disquaires, les galeries d'art», et les théâtres doivent pouvoir «commencer» à fonctionner et répéter, a affirmé le président français. Avant un point «fin mai-début juin» concernant l'accueil du public. Alors que les commerces se préparent à rouvrir en France, le rideau reste tiré jusqu'à nouvel ordre sur les cinémas, festivals et autres salles de concert, distanciation sociale oblige.