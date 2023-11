France : La femme juive poignardée à Lyon est sortie de l’hôpital 

Cette agression, condamnée par plusieurs responsables politiques et religieux locaux, est intervenue alors que le nombre d’actes antisémites a grimpé en flèche en France depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre, selon le gouvernement. Les blessures de la victime ont «nécessité des points de suture», a déclaré à l’AFP son avocat, Me Stéphane Drai, précisant qu’elle a été entendue par les enquêteurs et a déposé plainte lorsqu’elle était hospitalisée.