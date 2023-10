La justice française émet un mandat d’arrêt à l'encontre du rappeur Maes

«Raisons professionnelles»

L’avocate de l’artiste, Me Diane de Condé, a répété que le droit permettait au prévenu d’être représenté à son procès et a plaidé pour que le tribunal juge l’affaire en son absence. «Ce n’est pas nécessaire d’émettre un mandat d’arrêt», a-t-elle assuré, détaillant les «raisons professionnelles» qui ont retenu son client à Dubaï, où il vit depuis 2020: un «showcase» lundi soir et plusieurs journées d’enregistrement en studio cette semaine. «On ne loue pas un studio le jour où on doit comparaître devant un tribunal, il savait que sa présence était indispensable», s’est agacée la procureure, qui s’est opposée à ce que le tribunal juge le dossier sans lui.