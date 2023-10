La mère de Camille restera en prison à Marseille

Condamnée en janvier à 2 ans et 9 mois de prison pour avoir vécu plus de onze ans clandestinement dans la région de Morges (VD) avec sa fille, la mère de Camille doit purger sa peine à Marseille (F). Pour le juge, le risque «de soustraction à la justice» est trop grand pour envisager la libération de cette Française de 48 ans, rapporte «24heures».

«Cette décision démontre que la justice est dans le déni de la parole des victimes et de celle de Camille, qui, encore une fois, a réitéré ses accusations et sa plainte contre son père en novembre dernier», a déclaré l’avocate de la quadragénaire, Me Myriam Guedj Benayoun, qui fera appel. Sa cliente a toujours clamé avoir voulu protéger sa progéniture en l’enlevant dans le Var, rappelle «24heures». Elle avait en effet disparu en 2011 avec la fillette, alors âgée de cinq ans, après avoir accusé le père de viol et d’agression sexuelle sur leur enfant. La plainte avait été classée sans suite.