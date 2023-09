France: La taxe sur l’aérien et les autoroutes fait grogner

Air France a dénoncé jeudi une «nouvelle distorsion de concurrence» qui va «faire du mal» aux compagnies aériennes françaises. «Ce projet introduit des distorsions de concurrence entre les compagnies françaises et les compagnies étrangères comme Ryanair, qui desservent la France depuis des aéroports comme Beauvais et ne subiraient pas les effets de cette taxation», a pointé jeudi, Air France, dans un communiqué.

En cause: le périmètre de la taxe, qui s’applique à partir de 120 millions d’euros (quelque 116 millions de francs) de chiffre d’affaires et d’un certain seuil de rentabilité, frappant ainsi toutes les sociétés d’autoroutes, mais seulement les plus gros aéroports, comme Paris (Roissy et Orly), Nice, Marseille et Lyon.