La tempête Ciaran a fait au moins un mort

La puissante tempête automnale Ciaran qui s’est abattue sur une partie du nord-ouest de l’Europe durant la nuit de mercredi à jeudi, en particulier sur les côtes françaises, a enregistré des rafales de vent record avant de commencer à s’enfoncer davantage vers le nord. En France, une personne est morte dans la chute d’un arbre sur un poids lourd dans le nord du pays, et deux blessés légers sont à déplorer dans l’Ouest, selon les autorités. Les vents ont frôlé les 200 km/h dans le Finistère en Bretagne (Ouest), entraînant des coupures d’électricité et des arbres couchés mais aucun dégât majeur n’était signalé en début de matinée.

Vingt-quatre des 96 départements de France métropolitaine sont en vigilance orange jeudi matin sur l’ensemble du littoral atlantique et de la Manche (Normandie), ainsi que dans le Sud-Est et en Corse, indique Météo-France dans son bulletin de 6 h 00 (05 h 00 GMT).

«Les vents les plus violents concernent maintenant les Côtes-d’Armor (Bretagne ndlr) et la Manche», précise Météo-France, avec des rafales de 130-140 km/h dans les terres et 150 à 170 km/h «sur les côtes voire plus sur les caps exposés». Selon le bulletin, «l’accalmie se dessine progressivement» pour gagner la Normandie vers la mi-journée et le Nord en soirée.