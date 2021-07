France - Un pass sanitaire généralisé et le vaccin obligatoire pour les soignants

France : Emmanuel Macron lance un pass sanitaire généralisé et le vaccin obligatoire pour les soignants

Lundi soir, le président français a dévoilé un plan de bataille offensif face au coronavirus. Vaccination pour le personnel soignant et pass sanitaire en première ligne.

Cafés, centres commerciaux, cinémas…

«Le pass sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite et établissements médico - sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets», a détaillé le président.

«Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux», a déclaré Emmanuel Macron, qui a ajouté qu’il serait aussi imposé, dans une dizaine de jours, pour les lieux de loisirs et de culture, comme les cinémas.

Croissance économique attendue

Pas de vaccin, pas de travail

L’autre annonce principale du président a été d’imposer la vaccination obligatoire «pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile». La Grèce a pris la même décision.

Ces personnes auront jusqu’au 15 septembre pour s’y plier, et s’exposeront à des sanctions ensuite si elles ne l’ont pas fait. Les soignants non vaccinés au 15 septembre «ne pourront plus travailler et ne seront plus payés», a prévenu, en soirée, le ministre de la Santé, Olivier Véran.