L’abaya est interdite des écoles en France depuis dimanche

Cette interdiction répond au besoin de «faire bloc» contre les atteintes à la laïcité, a déclaré Gabriel Attal, lors de sa conférence de presse de rentrée. «Notre école est testée. Ces derniers mois, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les qamis qui ont fait leur apparition – et se sont installés parfois – dans certains établissements», a fait valoir le ministre.

Selon une note des services de l’État, les atteintes à la laïcité ont augmenté de 120% entre les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023. Le port de signes et tenues, qui représente la majorité des atteintes, a quant à lui augmenté de plus de 150% tout au long de la dernière année scolaire. «La fermeté de la réponse de l’école est mise à l’épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation», a déclaré Attal.