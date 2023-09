France: l’appel des parents d’Émile sur Facebook

Jeudi, les parents d’Émile ont lancé un appel sur le groupe Facebook «Prions pour Émile». Marie et Colomban proposent aux internautes de «demander un peu plus intensément à la Sainte Vierge le retour de notre petit garçon.» «Merci à tous pour vos prières qui nous portent encore et encore dans l’angoisse de cette attente interminable», concluent les parents du petit.