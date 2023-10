France: L’assaillant d’Arras mis en examen, débats sur sa détention

Mohammed Mogouchkov, 20 ans, a été mis en examen pour assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, a indiqué à l’AFP son avocat. Le Parquet national antiterroriste a confirmé la mise en examen du jeune homme et les chefs retenus. Il a également demandé son placement en détention provisoire.

«Mon client apportera des réponses précises au fil de l’instruction et se tient à la disposition de la justice», a assuré à l’AFP M e Verlaine Etam Sone avant l’audience devant un juge des libertés et de la détention, qui doit décider de sa détention provisoire ou de son placement sous contrôle judiciaire.

«Volonté de transparence»

Mais le juge des libertés et de la détention a prononcé le huis clos, demandant aux journalistes de sortir. Le PNAT a aussi requis la mise en examen de son frère, âgé de 16 ans. Ce dernier est suspecté de lui avoir «apporté un certain soutien», notamment sur «le maniement des couteaux», avait expliqué plus tôt mardi le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard, devant la presse.