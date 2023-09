France: Le coup de gueule de Gad Elmaleh après le séisme au Maroc

Une semaine après le terrible séisme au Maroc, qui a fait près de 3000 morts et plus de 5600 blessés, Gad Elmaleh a poussé un coup de gueule dans l'émission «C l'Hebdo» sur France 5. Interrogé sur les propositions d'aide de plusieurs pays, dont la France, l'humoriste s'est montré agacé: «Chacun fait comme il peut, comme il veut et comme il l’entend. Je crois que c’est important de dire ça en France, où on croit que l’on peut donner des leçons à tout un pays. Je crois qu'il faut laisser chacun gérer comme il le souhaite, comme il le sent.»

Relancé sur le sujet par la journaliste Aurélie Casse, Gad Elmaleh a lâché: «L’heure n’est pas au débat. J’entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement marocain, comment sa majesté le roi devrait… On n’est pas là-dedans! Et puis, c’est de l’orgueil, et puis c’est de l’ego, et puis ça n’a pas d’intérêt! (...) Quand on aide, ce n’est pas pour se faire remercier, ce n’est pas pour être érigé en héros, quand on aide, c’est parce que l’on tend la main. Ça, on me l'a appris.»