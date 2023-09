Le discret MHD va faire face à ses juges 

L’interprète d’«Afro trap part. 3 (Champions League)», dont le clip avoisine les 140 millions de vues sur YouTube, comparaîtra libre. Tout comme quatre autre coaccusés. Trois autres sont toujours en détention provisoire et le dernier, toujours en fuite, sera jugé par défaut. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K., est mort après avoir été renversé volontairement par une Mercedes appartement à MHD dans le Xe arrondissement de Paris et après avoir été passé à tabac par une dizaine d’hommes et lacéré de coups de couteaux. Des témoins ont affirmé avoir vu l’artiste à bord de sa voiture. Des vidéos ont montré un homme, de type africain, cheveux teints en blond et portant un survêtement Puma, sur les lieux du crime. À l’époque, le rappeur avait les cheveux peroxydés et était ambassadeur de la marque allemande. Depuis le début de l’affaire, il a nié toute implication dans les faits, arguant qu’il prêtait très régulièrement sa voiture et que plusieurs personnes de son quartier avaient le même look que lui.