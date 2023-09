France: Le génie des fausses montres suisses a été arrêté

Patek Philippe, Richard Mille, Audemars Piguet, Omega: la plupart des marques suisses de prestige ont été lésées par ce faussaire de génie. Mais celui-ci avait un faible pour les Rolex, et particulièrement la Submariner. Selon un expert de la marque, cité par le quotidien, le jeune homme aurait produit au moins 50’000 fausses Rolex. Incarcéré d’abord en Thaïlande, où il vivait et d’où il opérait, puis à Paris depuis février, l’homme n’a reconnu que 12’000 ventes au total. Quant aux marques lésées, qui s’expriment en valeur réelle des montres qu’elles estiment ne pas avoir pu vendre à cause de ces contrefaçons, elles chiffrent leur préjudice au total à plus de 360 millions de francs.