L'éco en bref: En France, le déficit public s’est réduit à 4,7% du PIB en 2022

Les Bourses et les actions des banques rebondissent nettement lundi en Europe et aux États-Unis, grâce à une série d’informations jugées positives par les investisseurs pour le secteur bancaire américain. Les places boursières européennes évoluent dans le vert depuis leur ouverture, mais ne compensent pas encore leurs pertes de vendredi. Vers 11h45 GMT, Paris montait de 1,08%, Londres de 0,93%, Francfort de 1,26% et Milan de 1,45%.

À New York, le Dow Jones s’annonce en hausse de 0,68% à l’ouverture, le S&P 500 de 0,72% et le Nasdaq de 0,42%, selon leurs contrats à terme. Le rachat de «l’intégralité des dépôts et prêts» de Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars, par la banque américaine First Citizens semblait être bien accueilli par les investisseurs.