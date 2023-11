France: À son procès, le ministre de la Justice crie à l’infamie

C’est inédit en France. Depuis lundi, et pour dix jours, le ministre de la Justice en exercice est assis sur le banc des prévenus d’un tribunal, accusé de conflits d’intérêts dans le cadre de ses fonctions. «Pour moi et pour mes proches, ce procès est une infamie», a lancé Éric Dupond-Moretti, lors de la première audience devant la Cour de justice de la République (CJR), seule habilitée à juger des membres du gouvernement pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

S’il est reconnu coupable de «prise illégale d’intérêts», il encourt cinq ans d’emprisonnement et 500’000 euros d’amende, plus une peine complémentaire d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique. Son départ du gouvernement, où il a été nommé en juillet 2020, serait inévitable.

«Pas sans poser difficulté»

«Vous aviez dit attendre sereinement de vous expliquer», lui a lancé le président de la CJR, Dominique Pauthe, en terminant la lecture du rapport sur les faits. «Je crois que le moment est venu.» «Jusqu’à ces dernières heures, je ne me suis pas défendu», lui a répondu le ministre, «au fond pour ne pas que mon ministère et mon action soient éclaboussés». «J’entends me défendre dignement, complètement, mais j’entends me défendre fermement.»