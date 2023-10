Le sommet du Mont-Blanc a perdu 2,22 m par rapport à 2021

Ce niveau de variation peut refléter les variations pluviométriques de l’été et a déjà été observé dans le passé, a noté Jean des Garets, président de la chambre départementale des géomètres de Haute-Savoie lors d’un point presse à Chamonix. «Le Mont-Blanc pourrait très bien être beaucoup plus haut dans deux ans» lors de la prochaine mesure, a-t-il souligné. «Nous accumulons les données pour les générations futures, on n’est pas là pour les interpréter, on laisse ça aux scientifiques», a-t-il ajouté, invitant à ne pas «utiliser (la mesure) pour raconter n’importe quoi».