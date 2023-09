Marseille (F): Le pape François dénonce l’«indifférence» face aux migrants

«Un devoir d’humanité»

Sous un ciel clair, balayé par le mistral, il a tout d’abord participé à une prière avec le clergé dans cette basilique néo-byzantine aux murs recouverts d’ex-votos, accueilli par le cardinal archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, à l’origine de son invitation dans cette ville à la population façonnée par des siècles de migrations. Il s’est ensuite recueilli avec des représentants d’autres confessions chrétiennes et d’autres religions, musulmans et juifs notamment, devant le mémorial aux marins et migrants disparus en mer, sur une esplanade de la basilique, martelant une nouvelle fois son message de secours et d’accueil. «Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux et le fanatisme de l’indifférence», a lancé le pape, qui dénonce régulièrement le sort des migrants, depuis son élection il y a dix ans: «Les personnes qui risquent de se noyer, lorsqu’elles sont abandonnées sur les flots, doivent être secourues. C’est un devoir d’humanité, c’est un devoir de civilisation».