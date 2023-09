L'épouse du professeur tué à Dunkerquees avoue son crime

Le professeur d’université Patrick C. a été tué de plusieurs coups de couteau.

L’épouse du professeur Patrick C., poignardé à mort à son domicile près de Dunkerque dans la nuit de dimanche à lundi a avoué l’avoir tué, au cours de sa garde à vue entamée mercredi et toujours en cours, ont indiqué jeudi à l’AFP une source proche du dossier et une source syndicale policière.